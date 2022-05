Vídeo: Fãs formam fila antes da gravação do DVD da Joelma em Manaus

Joelma gravará o DVD de sua turnê, Isso é Calypso Tour, que contará com o repertório que marcou seus 25 anos de carreira. Ela volta a Manaus após 18 anos de gravar o DVD Banda Calypso na Amazônia, que foi lançado em fevereiro de 2005. Na época, a banda reuniu um público de mais de 50 mil pessoas no Sambódromo.

Manaus/AM - Fãs da cantora Joelma formaram uma fila na madrugada deste sábado (14) antes do show que acontecerá no Sambódromo, na zona Oeste de Manaus. Eles acompanharam, do lado de fora, o ensaio geral da artista.

