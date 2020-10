Vacinação de cães e gatos contra raiva começa nesta terça em Manaus

Manaus/AM - Com a meta de imunizar 225.335 animais, a Prefeitura de Manaus dará início nesta terça-feira, 13/10, a 41ª Campanha de Vacinação Antirrábica Animal. Do total, 161.110 são cães, correspondendo a 80% da população canina, e 64.225 são gatos, 100% dos felinos estimados na capital. A campanha, que acontece anualmente, será executada por meio do sistema de vacinação casa a casa. “Essa é uma estratégia utilizada todos os anos para a imunização de cães e gatos, facilitando o acesso da população ao serviço. Para a execução da campanha, a Prefeitura de Manaus realizou processo seletivo para a contratação de 210 vacinadores”, explicou o secretário Municipal de Saúde, Marcelo Magaldi. Coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, a campanha terá atuação simultânea nos quatro Distritos de Saúde (Disas), da zona urbana (Norte, Sul, Leste e Oeste). “O CCZ também programou estratégias para potencializar o alcance da vacinação e facilitar a logística de trabalho”, informou Marcelo Magaldi.

Programação

O chefe do Núcleo de Controle da Raiva Humana e Animal do CCZ Dr. Carlos Durand, Jhonata da Silva Calheiros, informa que as ações da campanha serão executadas de segunda-feira a sábado, das 7h30 às 13h30, com a previsão de conclusão em um período de 45 dias.

O cronograma de vacinação casa a casa será iniciado em comunidades do Mauazinho, Parque Mauá, Jardim Mauá e Vila da Felicidade (zona Sul); comunidade 23 de Setembro, comunidade Ismail Aziz, comunidade São João e União da Vitória (zona Oeste); Braga Mendes, Cidade de Deus, conjunto Vila Nova e conjunto Ben-Hur (zona Norte); e Cidade de Deus, Monte Sião, Val Paraíso, bairro Novo e Jorge Teixeira (zona Leste).

A população também poderá procurar os postos fixos de vacinação localizados na sede do CCZ Dr. Carlos Durand, no bairro Compensa, zona Oeste; nas duas unidades móveis do CCZ, que estão instaladas no Centro Social Urbano (CSU), no Parque 10 de Novembro, e na Minivila Olímpica, no bairro Coroado; e também no shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira.