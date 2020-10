Ufam empossa imortais da Academia Amazonense de Administração

Manaus/AM - Com o objetivo de elevar ainda mais a área da administração no Estado, foi criada a Academia Amazonense de Administração (ACAAD), no Dia do Profissional de Administração, 9 de Setembro. A cerimônia de abertura foi realizada no auditório da Escola Superior de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Amazonas e teve a presidência do reitor da Ufam, professor Sylvio Puga. Vinte e um imortais fazem parte da entidade, entre eles, profissionais e gestores da Ufam.

Durante a solenidade, os membros empossados prestaram o juramento de compromisso dos acadêmicos com a valorização da Ciência da Administração. De acordo com o presidente da ACAAD, Inácio Guedes Borges, a instituição tem por objetivo o estudo, o desenvolvimento e a difusão da Ciência da Administração no País e o estímulo à ação e aperfeiçoamento dos administradores. “A ACAAD também sofreu os efeitos da pandemia no que se refere às atividades planejadas, desta forma, as reuniões da Academia se realizarão bimestralmente de maneira virtual para preservar a integridade física dos Acadêmicos. Cada reunião atenderá a um tema de relevância para a Ciência da Administração contextualizado aos cenários nacional e internacional, mas que impactam a nossa sociedade”, detalha o presidente. “O público é a sociedade em seu amplo sentido, a partir dos profissionais de administração, pois a Ciência da Administração, quando posta em prática transforma-se em Gestão, cujos reflexos são sentidos na ausência desta”, completa.

Presidindo a solenidade de posso, o reitor Sylvio Puga fez votos de sucesso para os novos imortais e para a ACAAD: “A Academia Amazonense de Administração representa o reconhecimento da categoria dos Administradores, para com todos aqueles que ao longo da sua trajetória profissional, realizaram ações, que permitiram o engrandecimento da profissão e seu reconhecimento na sociedade”, disse.

Importante formadora de profissionais de administração do Estado, por meio da Faculdade de Estudos Sociais (FES), a Ufam foi representada na figura do reitor e de seus profissionais que foram empossados como imortais da ACAAD, são eles: a pró-reitora de Planejamento, professora Kleomara Gomes Cerquinho, com a cadeira de número 12; o diretor da FES, professor Antônio Jorge Cunha Campos, cuja cadeira é a 21, a professora da FES, Ana Flavia de Moraes Moraes, ocupante da cadeira 14, e os docentes aposentados Luiza Maria Bessa Rebelo e Randolpho de Souza Bittencourt, os quais respondem pelas cadeiras 09 e 02 respectivamente. O professor Randolpho Bittencourt também assume a vice-presidência da instituição.