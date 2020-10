Mulher dá à luz dentro de carro de aplicativo em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher deu à luz dentro de um carro de aplicativo na madrugada desta segunda-feira (12), no bairro na avenida Codajás, noPetropólis, na Zona Sul.

A gestante havia solicitado uma corrida para a maternidade, mas assim que embarcou entrou em trabalho de parto e vizinhos tiveram que fazer o procedimento ali mesmo.

A mulher deu à luz a uma menina e ambas foram levadas posteriormente para a Maternidade Balbina Mestrinho e passam bem.

Um dos moradores que auxiliou no parto está à procura do motorista de aplicativo para custear a lavagem do carro onde o parto ocorreu. O condutor pode entrar em contato por meio do telefone 92 9138-5205, falar com Diego Coelho.