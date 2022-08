UBS Móvel oferta serviços nas proximidades do Museu da Amazônia

As demais unidades móveis da Semsa estão nos seguintes endereços: Igreja Assembleia de Deus, 238ª Casa de Oração (Travessa Seis, 286, bairro Cidade Nova, zona Norte); escola municipal Francisco Nunes da Silva (rua Princesa Dayana com a rua Bela Vista, Puraquequara, zona Leste); e nas dependências da UBS Lindalva Damasceno (rua 7, bairro Tarumã, zona Oeste).

As UBSs Móveis funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) devem levar um documento de identidade com foto, cartão do SUS e CPF para solicitar o atendimento.

Felipe ressaltou que o público geral pode buscar as UBSs Móveis para dispensação de medicamentos, coleta de exame preventivo, inserção e consulta de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg), consultas médicas e de enfermagem, e testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus mobilizou a Unidade Básica de Saúde (UBS) Móvel 2, para atender a população nas proximidades do Museu da Amazônia (Musa), no bairro Cidade de Deus, zona Norte. A unidade itinerante iniciou os atendimentos na última terça-feira, 16/8, na rua Beija-Flor, 600, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

