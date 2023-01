Tubulações de concreto desabam de caminhão no meio de avenida em Manaus

Desde a queda elas seguem espalhadas na via bloqueando o trânsito na faixa central. Motoristas devem redobrar a cautela no trecho.

O acidente ocorreu no momento em que o transporte passava pela entrada do Conjunto Tiradentes. Por pouco as tubulações não atingiram nenhum dos veículos que seguiam logo atrás.

Manaus/AM – Uma carga de tubulações de concreto usadas na construção de esgotos despencou de um caminhão no meio da avenida Cosme Ferreira, no fim da manhã desta segunda-feira (23), na zona leste.

