TJAM abre vagas de estágio em Manaus; confira

Manaus/AM - A Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (Eastjam) recebe inscrições de estudantes de nível superior de áreas diversas (exceto Direito) para ampliar o banco de cadastro para estágio remunerado em Manaus.

Os interessados devem estar matriculados a partir do 4.º período em instituições de ensino autorizadas pelo MEC, com coeficiente de rendimento igual ou superior a 7,0, e acessar o endereço para efetuar o cadastro https://www.tjam.jus.br/index.php/estagio-eastjam/capital?start=2.

As oportunidades são para os cursos de Informática, Serviço Social, Psicologia, Administração, Contabilidade, Arquivologia, História, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Arquitetura, Enfermagem e Odontologia.

O estágio no TJAM tem a duração máxima de dois anos, com 20 horas semanais, e bolsa no valor de R$ 800,00, mais auxílio-transporte de R$ 167,20.