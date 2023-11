SSP-AM começa a receber documentação dos nomeados do concurso público

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) começou a receber, nesta terça-feira (21), os documentos dos nomeados para a pasta, aprovados no concurso público realizado pelo Governo do Amazonas. A documentação deverá ser apresentada, conforme solicitado em edital, na Gerência de Recursos Humanos (GRH) da SSP-AM, até o dia (01).



A relação dos nomeados foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), disponível neste sábado (18). A lista completa com os nomeados está disponível no DOE, caderno 35.105, nas páginas de 9 a 28, e pode ser acessada por meio do link https://diario.imprensaoficial.am.gov.br/portal/visualizacoes/jornal/17351/#e:17351.



Os nomeados devem comparecer a GRH, localizada no Shopping Via Norte, na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3760, Bairro: Monte das Oliveiras, no horário de 08h às 12h e 13h às 17h, dos dias 21/11/2023 a 01/12/2023, para entrega dos documentos completos e atualizados, relacionados no Item 18 do Edital n.º 001/2021-SSPAM.

Documentação SSP-AM

Dentre os documentos, o nomeado deverá apresentar: a declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função (ões) pública(s) e sobre recebimento de proventos decorrente de aposentadoria e pensão; apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio; firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

Apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Médio ou Nível Superior, dependendo do cargo almejado, fornecido por Instituição de Ensino, reconhecido pelo Ministério de Educação - MEC, comprovado por meio de apresentação de original e cópia do respectivo documento, para o cargo pretendido.