Semsa divulga edital de concurso público com salário de até R$ 13 mil em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou nesta terça-feira (28), o edital para o concurso da pasta. São mais de 2 mil vagas para nível fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 13 mil. O período de inscrições abre no próximo dia 5 de janeiro e encerra no dia 3 de fevereiro, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/semad22, para os cargos de médico e especialistas em Saúde As taxas de inscrições custam R$ 150 para nível superior, R$ 90 para nível médio, R$ 75 para agente comunitário e R$ 70 para nível fundamental. As provas acontecem no dia 1° de abril, das 8h às 12h para as especialidades médicas. Para o Ensino Superior, Médio e Fundamental, as inscrições iniciam dia 10 de janeiro e vão até 15 de fevereiro. As provas serão aplicadas no dia 1° de maio, das 8h às 12h para nível fundamental e das 14h às 18h para nível médio e médio técnico. O gabarito será divulgado no dia 1° de junho e o resultado final será divulgado no dia 27 de junho. Confira o edital completo. Clique para baixar arquivo



Entre as vagas ofertadas estão médicos de diversas especialidades, assistente administrativo, motorista de ambulância e condutor de motolância, técnico em enfermagem, agente comunitário e outros.

