Seca de 2023 no Amazonas bate recorde e se torna a maior da história

Manaus/AM - Com 13,59 metros, a seca de 2023 no Amazonas já é a maior da história do estado. A nova medição do Rio Negro, realizada na manhã desta segunda-feira (16), indica que as águas baixaram 10 cm nas últimas 24 horas.

Nesse domingo (15), a medida era de 13,69 metros e faltavam apenas 6 cm, para que o rio alcançasse o nível de 13,63 metros, registrado no dia 24 de outubro de 2010, na maior e pior seca do Amazonas até então. Treze anos depois, o triste recorde foi superado.

A cota também superou a seca de 1963, quando o rio chegou a 13,64 metros. A descida “exagerada” das águas na últimas 24 horas preocupa ainda mais as autoridades, porque ao que tudo indica, o Rio Negro deve baixar ainda mais nos próximos dias, prejudicando principalmente ribeirinhos e moradores do interior do Amazonas.