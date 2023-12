Saiba onde se vacinar contra a covid-19 neste sábado em Manaus

A população pode consultar os prazos e a doses que precisa receber na plataforma Imuniza Manaus, no endereço imuniza.manaus.am.gov.br, digitando o número do CPF. Confira os pontos:

Para receber a vacina é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, CPF ou Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.