'Sabadão saúde' oferece vacinação, preventivo e mais serviços neste sábado em Manaus

Manaus/AM - O “Sabadão da Saúde” inicia neste sábado (2), e ocorre das 7h às 12h, em 176 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), distribuídas por toda a cidade. A ação vai ofertar acompanhamentos do Bolsa Família, vacinação, pré-natal e atendimento odontológico para gestantes, coleta do preventivo do câncer do colo uterino, atendimento a hipertensos e diabéticos, entre outros serviços.

As 176 unidades de saúde mobilizadas no mutirão vão ofertar atendimento à população na modalidade porta aberta, sem necessidade de agendamento. Os usuários devem exibir documento de identificação original com foto, CPF e Cartão Nacional de Saúde, além da caderneta de vacinação.

Imunização - Também no “Sabadão da Saúde” será reforçada a vacinação contra a influenza e a multivacinação. Os objetivos das estratégias de imunização, respectivamente, são fortalecer a proteção de 18 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde contra síndromes gripais, e ampliar a cobertura vacinal da população de 0 a 14 anos contra doenças imunopreveníveis, como poliomielite e sarampo.

