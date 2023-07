RG solicitado no PAC Sumaúma deve ser retirado em outra unidade de Manaus; veja qual

Manaus/AM - Aos cidadãos que fizeram a solicitação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) nos Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Sumaúma, na zona norte, devem fazer a retirada do documentos no PAC Municipal T4, no Shopping T4, na avenida Camapuã, Cidade Nova, na zona Norte.

A retirada, assim como nos demais PACs, será realizada das 9h às 15h. A mudança ocorre por conta da suspensão dos atendimentos no PAC Sumaúma, que entrará em reforma, mas todo cidadão que solicitou seu documento, irá recebê-lo, à medida que forem sendo emitidos, no PAC T4.

Durante o período de reforma, os guichês de atendimento que estavam instalados no PAC Sumaúma serão reinstalados nas unidades próximas para reforçar o atendimento e oferecer mais comodidade ao solicitante.

Agendamento

Os agendamentos para atendimento nos 14 PACS da capital estão disponíveis no site cinam.ssp.gov.br. As vagas são atualizadas diariamente.

Orientações

Antes mesmo de solicitar o agendamento, que verifique junto à Receita Federal a situação e em caso de pendências faça a devida regularização do documento.

No dia do atendimento comparecer ao local no horário marcado, tendo em mãos os seguintes documentos: Qualquer documento original contendo CPF ou espelho da Receita Federal; Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, caso o estado civil seja casado (a) ou divorciado (a), contendo averbação de divórcio (original ou cópia autenticada) e Comprovante de Residência original.

Com a Nova CIN não é mais necessário que o cidadão leve fotos 3x4. As fotografias são feitas no ato do atendimento. Mas a SSP-AM orienta que o cidadão não vá de camisa branca para não coincidir com o fundo da fotografia.