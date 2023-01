‘Rambo da Amazônia’ participa do programa Domingão com Huck

O "Rambo da Amazônia" ainda protagonizou um momento inusitado no programa, ao fazer uma cena de resgate, como se fosse em um dos seus filmes. A pequena simulação contou com a participação de Jojo Toddynho e do padre Fábio de Melo.

Rambú participou do quadro “Acredite em quem quiser”. Ele estava entre outros dois participantes para que famosos tentassem adivinhar quem era a pessoa que tinha lutado na justiça para ter o nome do personagem Rambo.

Manaus/AM - O Rambú, também conhecido como “Rambo da Amazônia”, Aldenir Coti, participou do programa Domingão com Huck, divulgado neste domingo (1º).

