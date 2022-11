Rajada violenta de vento na praia da Ponta Negra expulsa torcedores após jogo do Brasil; vídeo

Em vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver a força da rajada do vento no local, que arrastou guarda-sóis e causou correria na praia.

No local, torcedores que aproveitavam a folga acabaram sendo 'expulsos' por uma tempestade de areia que se formou no local.

Manaus/AM - Uma forte rajada de vento atingiu a praia da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, no fim da tarde desta segunda-feira (28), logo após o jogo do Brasil contra a Suíça, pela fase de grupos da Copa do Mundo no Qtar.

