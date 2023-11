Primeira etapa do viaduto da Avenida das Torres é entregue em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus entregou nesta segunda-feira (27), a primeira etapa do viaduto da Avenida das Torres e liberou o tráfego na rua Barão do Rio Branco, no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul.

Segundo o secretário de Obras do município, Renato Júnior, o viaduto vai ajuda a agilizar o tráfego de veículos na área e também facilitar o tráfego de pedestres.

"Nós fizemos essa obra de arte, que é essa ponte aqui em cima. Já foi feita essa passagem para os pedestres, eles passarão protegido por essa passarela e já está tudo pavimentado e sinalizado", diz.

O secretário afirmou ainda que a segunda parte do complexo deve ser entregue até às vésperas do Natal. O trecho está em obra desde o início do ano e o tempo de conclusão estava previsto para junho de 2023, mas as obras vão antecipadas.