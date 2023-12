Presépio de 20 metros é inaugurado na Ponta Negra em Manaus

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (1º), foi entregue o maior presépio em movimento do Brasil. A ação aconteceu no calçadão do complexo turístico da Ponta Negra, localizado na zona Oeste da capital.

Com 18 metros de profundidade e 20 metros de altura, o maior presépio do Brasil é composto por 19 itens, sendo eles os Reis Magos, Sagrada Família, anjo, estrela-guia e animais que se movem ao redor do menino Jesus, envolvendo e encantando todos os espectadores.

A inauguração faz parte da 3ª edição do “Natal das Águas – Esperança que se renova”.