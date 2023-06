Prefeitura abre investigação para saber quem mandou destruir muro do CSU do Parque 10

Manaus/AM - A Prefeitura anunciou que vai apurar a destruição de mureta e grades do Centro Social Urbano (CSU), no bairro Parque 10, para identificar os responsáveis pela depredação de bem público. De acordo com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), não foi dada autorização para destruição das estruturas e funcionamento de estacionamento rotativo no local.

Segundo a prefeitura, a mureta e grades são de fundamental importância para a segurança do espaço. Neste mês o fluxo de pessoas no CSU aumenta por conta do festival folclórico.

Uma investigação interna vai tentar identificar as pessoas envolvidas no caso e tomar as devidas providências. A Prefeitura comunicou que vai reparar os danos causados ao CSU ainda nesta segunda-feira (19).

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informa também que a circulação de veículos no entorno do CSU do Parque 10 é monitorada, de forma constante, a partir da presença dos agentes do trânsito no local até o encerramento do festival folclórico.

A equipe do trânsito esteve neste domingo (18), para averiguar a denúncia. Depois de confirmada, foi determinado que não houvesse cobrança de estacionamento.

Hoje, representantes do IMMU também estarão em reunião com os responsáveis pelo evento, para que sejam tomadas as medidas necessárias.

Com informações da assessoria