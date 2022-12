Pré-estreia do 'Sonho de Natal' acontece hoje na Ponta Negra em Manaus

Manaus/AM - A pré-estreia do tradicional espetáculo 'Sonho de Natal' acontece nesta quinta-feira (08), com duas apresentações às 19h e 20h30, no anfiteatro da Ponta Negra, localizado na zona Oeste de Manaus. A apresentação faz parte da 2ª edição do “Natal das Águas – Luz da Esperança”, que visa resgatar a autoestima de uma cidade que foi muito impactada pela covid-19.

Presente no calendário cultural oficial de Manaus, o “Um Sonho de Natal” chega, em 2022, na sua 21ª edição trazendo o tema “Na Fábrica de Chocolate”, que narra a história de um garoto pobre que encontra um dos bilhetes dourados para visitar a fábrica do chocolateiro Willy Wonka. A trama se passa em um cenário de pós Segunda Guerra Mundial, em uma cidade isolada na Bélgica, chamada “Forest”, onde toda a população se concentra nos portões da antiga fábrica.

Um Sonho de Natal

Tradicional espetáculo da cidade de Manaus, o “Um Sonho de Natal” acontecerá entre os dias 10 e 25 de dezembro, exceto no dia 24, em dois locais: no auditório da Nova Igreja Batista, situada na avenida Torquato Tapajós, 4.444, bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte; e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, localizada na avenida Japurá, 2.020, bairro Cachoeirinha, zona Sul. A entrada e o estacionamento são gratuitos, e a classificação etária é livre.

A peça natalina apresenta um mix artístico de teatro, dança, balé, patinação artística, percussão, artes circenses, fantoches e orquestra, além da tradicional “Árvore de Natal Humana”. Todo o espetáculo é produzido por membros voluntários da igreja.

Tanto na Nova Igreja Batista, quanto na Nova Igreja Batista Tabernáculo, as apresentações ocorrerão nos mesmos dias e horários. Nos dois locais, acontecem de segunda a sexta-feira, às 20h. No sábado, às 17h e 20h. Já no domingo, às 15h, 17h30 e 20h.