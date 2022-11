Ponte terá nova decoração após ter lâmpadas de LED roubadas em Manaus

Manaus/AM - A ponte Benjamin Constant, localizada na avenida 7 de Setembro, no Centro de Manaus, terá um novo projeto de recuperação após o roubo das lâmpadas de LED. Os equipamentos fazem parte da iluminação que está sendo colocada para embelezar a estrutura metálica.

“Esta é a ponte mais linda que temos na cidade. Ela foi construída há mais de 100 anos pelos ingleses, e nós tivemos a ideia de deixar essa ponte iluminada durante todo o ano. Esses equipamentos que trouxemos, vão dar a esta ponte uma visibilidade muito boa. Vamos iluminar pela parte de cima, nos arcos, nos pilares. Todos os meses nós queremos colocar uma cor diferente para trabalhar também a conscientização nas campanhas que temos na área de saúde”, pontuou o prefeito David Almeida.

O material roubado foi recuperado nesta terça-feira (15), pela Guarda Municipal de Manaus, e contou com o apoio das câmeras de segurança do Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Além da cooperação entre os órgãos municipais, a prefeitura também contou com o apoio da força tática da Polícia Militar.

Entorno

O prefeito destacou que a praça Mestre Chico, que fica no entorno da ponte, receberá reforma e manutenção por meio de parceria com o governo do estado. Além da reforma, uma base da Guarda Municipal também será montada no local, oferecendo mais segurança aos frequentadores do espaço.