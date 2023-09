Polícia marca reconstituição de acidente entre carro de app e BMW que matou jovem em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas marcou, para o dia 05 de outubro, a reconstituição do acidente entre um carro de aplicativo e uma BMW, ocorrido em abril deste ano, no Centro de Manaus.

A tragédia causou a morte da passageira, Fernanda Rodrigues Pinheiro, e deixou o motorista de app, Edney Franklin, em estado grave.

O pedido de reconstituição foi feito pela promotora de Justiça Maria Eunice Lopes Bittencourt e deferido pela justiça do Amazonas para apurar a responsabilidade do motorista da BMW, o tenente do Exército, Yan Danrlei Ferreira Rozendo.

Segundo testemunhas, Yan Danrlei teria avançado o sinal vermelho na avenida Getúlio Vargas e acabou atingindo o carro em que estavam Edney e Fernanda. A jovem morreu na hora e Edney foi encaminhado em estado grave para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Yan foi conduzido para a delegacia e pagou fiança de R$ 7 mil para responder em liberdade pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa.