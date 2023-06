PF prende empresários por extração de ouro ilegal no Amazonas, garimpos usavam cianeto

PF prende empresários envolvidos com garimpo ilegal no Amazonas pic.twitter.com/6MAYQs6OJO

Manaus/AM - A Polícia Federal cumpre, na manhã de hoje (27), três mandados de prisão e oito de busca e apreensão, em Manaus, e em cidades de Rondônia e do Paraná contra empresários e um grupo de pessoas que têm ligação com garimpos ilegais que se utilizam de cianeto e mercúrio para extrair ouro e outros minérios de forma ilegal em Japurá, no Amazonas.

