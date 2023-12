Osvaldo Cardoso é exonerado da Manauscult; saiba quem assume

Um dos pontos críticos de sua gestão se deu na organização do Passa a Paço deste ano, quando foi estabelecida a troca de pulseiras do evento por garrafas pets.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Município e já veio acompanhada do nome do substituto. O motivo da exoneração não foi divulgado.

