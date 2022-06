Operação Enxurrada: PF mira esquema criminoso dentro da FUNASA em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (30), a Operação Enxurrada, cque cumpre 13 mandados de busca e apreensão referentes a um esquema que funcionava dentro da sede da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Os mandados estão sendo cumpridos no Amazonas, sendo 8 na cidade de Manaus/AM, 4 no município de Anápolis/GO e 1 no Distrito Federal.

Trata-se de investigação iniciada para apurar a possível ocorrência dos crimes de fraude em licitação, associação criminosa e peculato, previstos na Lei de Licitações e no Código Penal, em razão de irregularidades detectadas em auditoria realizada pela CGU no contrato para fornecimento de unidades de água mineral à FUNASA, no ano de 2017.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de fraude à licitação, peculato e associação criminosa e, se condenados, poderão cumprir pena de até 30 anos.

O nome “Enxurrada” faz menção às fortes inundações enfrentadas pelos municípios do Estado do Amazonas em 2017, que motivaram a FUNASA a contratar empresa para fornecer água mineral às famílias prejudicadas pelas enchentes.