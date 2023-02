Operação da CIF flagra crianças em posto de combustível durante madrugada

Manaus/AM - A Central Integrada de Fiscalização (CIF) buscou inibir festas e aglomerações em postos de combustíveis das zonas oeste e norte da capital e flagrou crianças nos locais em horários impróprios.

Com mais de 10 postos fiscalizados, foram realizadas abordagens para crianças acompanhadas de pais nos estabelecimentos impróprios para a idade, com conferência de documentos e orientações sobre horário para os responsáveis. As ações de fiscalização e orientação da Sejusc seguem até o dia 28 de fevereiro, em blocos, bandas e desfiles de Carnaval.

A assistente social, Lucivalda Bernardes, reforça o trabalho da secretaria em garantir a segurança dessas crianças e adolescentes.

“No posto Netão encontramos várias crianças, acompanhadas dos pais, mas nesse horário não é permitido elas na rua, então realizamos as orientações e pedimos que se retirassem. Neste mês, essa é a sexta fiscalização que realizamos. E vamos continuar, até o final do Carnaval, trabalhando para garantir a segurança das crianças e adolescentes”, reforçou Lucivalda.

As ações da Central Integrada de Fiscalização (CIF) são realizadas por órgãos do Governo do Estado, em conjunto com os da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM), e coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi).