Novo fórum de Justiça será construído na Zona Oeste de Manaus

Manaus/AM - O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, participou nesta quinta-feira (15) da cerimônia de lançamento da pedra fundamental do novo fórum do Judiciário Estadual, que será construído na zona Oeste da capital. A nova unidade do TJAM, que será construída na Avenida Brasil, Compensa I, receberá o nome do desembargador Djalma Martins da Costa, falecido em abril de 2021, vítima de covid-19.

Participaram da solenidade, além do presidente Pascarelli, a vice-presidente do Tribunal, desembargadora Graça Figueiredo; o coordenador da Escola Judicial do TJAM (antiga Eastjam), desembargador Cezar Bandiera; o presidente da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), desembargador João de Jesus Abdala Simões; o presidente do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Amazonas, desembargador Elci Simões; o secretário de Infraestrutura do TJAM, Rommel Akel; e demais servidores do Poder Judiciário.

O presidente do TJAM destacou que o lançamento da pedra fundamental do novo fórum faz parte de um conjunto de obras de iniciativa da sua gestão, junto com a desembargadora Graça Figueiredo e o desembargador Anselmo Chíxaro. Ele também lembrou que o espaço funcionará onde localizava-se a Central de Transportes, criada pelo desembargador Djalma Martins da Costa, que será homenageado com o nome do novo fórum.

“Faço questão de registrar que a desembargadora Graça foi muito mais que uma vice-presidente, pois tomou a iniciativa e junto com o secretário de Infraestrutura, Rommel Akel, nós conseguimos avançar muito em apenas cinco meses de trabalho. Essa é mais uma dessas obras que, com certeza, vão facilitar o acesso à Justiça no Estado do Amazonas, sobretudo em Manaus, que se encontra sobrecarregada com as demandas dos Juizados Especiais. Aqui, neste novo fórum, teremos a possibilidade de 20 unidades judiciárias para Juizado Especial. Estamos aqui, hoje, na antiga Central de Transportes, que foi criada pelo desembargador Djalma Martins da Costa. E este fórum, com bastante justiça, receberá o nome dele quando for inaugurado. Esta é uma homenagem da qual nós, que fomos juízes auxiliares do desembargador Djalma na Corregedoria de Justiça, nos sentimos muito felizes em poder influenciar o Tribuna a fazer. É um momento realmente emocionante para mim e para a desembargadora Graça”, disse Pascarelli.

A construção do novo fórum, no bairro Compensa I, permitirá ao Judiciário Estadual ampliar ainda mais a sua capilaridade na prestação dos serviços jurisdicionais, contemplando uma área bastante populosa da cidade, formada pelas zonas Oeste e Centro-Oeste, que ainda não dispunha de uma estrutura física do Tribunal. Juntas, as duas regiões da cidade, somam quase meio milhão de habitantes.