Nova linha de ônibus 643 passa a atender usuários em Manaus; veja o itinerário

Manaus/AM – Os usuários de transporte coletivo já podem contar com a nova linha de ônibus 643, a partir desta segunda-feira (6), que saíra do Terminal de Integração 4 (T4), no Jorge Teixeira, na zona Leste, em direção à Ponta Negra, zona Oeste.

Veja o Itinerário completo

Denominada 643- T4/Via Norte/ Tarumã/Ponta Negra, a linha irá operar apenas em dias úteis e nos horários de pico. Pela manhã, a linha funcionará entre 5h30 até as 8h40, saindo do T4; à tarde, a linha irá operar entre 13h30 e 16h50.

A linha irá atender bairros, como Nova Cidade, Tarumã e região da Ponta Negra. No sentido T4 para a Ponta Negra, a linha passará por vias, como as avenidas Camapuã, Itaberaba, Margarita, avenida José Henrique Bentes, estrada do Tarumã, avenida do Turismo, alamedas Japão e Líbia, além da avenida Coronel Teixeira. No sentido Ponta Negra/T4, a 643 fará o seguinte itinerário: avenidas Coronel Teixeira, Turismo, estrada do Tarumã, avenidas José Henrique Bentes, Margarita, rua Itirapina, avenida Itaberaba, rua 87, rua Padre João Ribeiro e avenida Camapuã.

Linha coletora

O IMMU disponibiliza, desde julho, a linha de ônibus 009, para atender usuários da região do bairro Tarumã.

A nova linha realiza o trajeto, de forma gratuita, dos mais de 400 trabalhadores que percorrem, diariamente, aproximadamente 9 quilômetros de trajeto, saindo da avenida do Turismo, em direção à marina Tauá, ramal Rio Belo e de volta à avenida do Turismo.

A linha coletora possui dois ônibus climatizados para proporcionar maior comodidade aos usuários. As viagens são intensificadas nos horários de pico, entre 6h e 8h30 e 16h30 e 19h.