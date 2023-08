Nilton Lins abre inscrições para vestibular de Medicina em Manaus

Manaus/AM - Com mais de 30 anos atuando na formação de médicos em Manaus, além de uma ampla estrutura que inclui laboratórios e o Núcleo de Inovação Tecnológica em Saúde, a Universidade Nilton Lins inicia esta semana as inscrições para seu vestibular de Medicina.

No total, são 100 vagas ofertadas, das quais 90 para os candidatos que irão fazer a prova presencial que acontece na próxima terça-feira, dia 29.

As demais vagas são destinadas ao aproveitamento das notas obtidas pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As inscrições para o vestibular estão abertas até o próximo dia 27, no endereço www.tonauniversidade.com.br e as provas presenciais no dia 29 serão realizadas na sede da Universidade, no bairro Parque das Laranjeiras, em Manaus.

Para mais informações os candidatos também poderão entrar em contato pelo telefone (92) 3643-2000 (WhatsApp) ou na Central de Matrículas, localizada na própria instituição.

Com informações da assessoria