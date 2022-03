Museu Amazônico da Ufam abre inscrições para Programa de Voluntariado

O programa objetiva manter de forma permanente e contínua os serviços prestados pelo Museu Amazônico à sociedade, incentivar a prática do voluntariado e propiciar campo de trabalho aos alunos de graduação com ou sem experiência nas mais diversas áreas.

Manaus/AM - O Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), está selecionando alunos de graduação para o "Programa de Voluntariado". O edital para inscrições e informações está divulgado no site da instituição e as inscrições podem ser realizadas entre 28 de março a 08 de abril de 2022.

