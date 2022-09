Mulher que flagrou PMs rasgando CNH de motoboy em Manaus é juíza

Manaus/AM - O flagra do momento em que um motoboy tem a CNH rasgada por dois Policiais Militares, em Manaus, no último domingo (25), foi registrado por uma juíza. O vídeo da abordagem policial viralizou nas redes sociais essa semana.

Motoboy é filmado sendo hostilizado por PMs em Manaus - Parte 2 pic.twitter.com/Czm0INzwoz — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 25, 2022

A juíza grava da janela de seu apartamento os policiais gritando com o motoboy, depois um dos agentes chega a abrir a mochila das entregas. Em outro vídeo, a juíza já aparece discutindo com os policiais e afirma ter visto eles rasgando a habilitação do entregador.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou em nota que não compactua com a conduta dos policiais. "A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que tomou conhecimento do fato e determinou instauração do processo administrativo disciplinar pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da instituição para que o caso seja devidamente apurado e que as medidas administrativas em relação ao ocorrido sejam tomadas".

O restaurante Porteira, onde o motoboy trabalha, também repudiou as agressões sofridas pelo funcionário. “Respeitamos e admiramos o trabalho da polícia militar, mas não compactuamos com qualquer tipo de agressão. Esperamos que os responsáveis tomem as providências e que esse caso não fique impune!”, informaram.

Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça do Amazonas a juíza “não pertence ao quadro de magistrados deste órgão”.