Motoristas furam bloqueio e se arriscam ao trafegarem por pista com cratera em Manaus

A pista cedeu e com a chuva deste fim de semana, o desmoronamento aumentou ainda mais. Mesmo assim, os condutores furam o bloqueio montado com dentes de dragão pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e passam.

Manaus/AM- Motociclistas e condutores de carros estão arriscando a vida ao trafegarem em um trecho da avenida Hibisco, no Distrito Industrial 2, na zona leste, que foi interditado por conta de uma cratera que se abriu na pista na última sexta-feira (24), no local.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.