Missa da Madrugada lota igreja Nossa Senhora das Graças em Manaus

A missa começa com unção dos fiéis que lotam a Igreja Nossa Senhora das Graças, situada no bairro do mesmo nome, com óleo santo. Mas não é uma celebração comum, pois acontece às 3h da madrugada do primeiro sábado de cada mês reunindo mais de 600 católicos de várias congregações que veem o dia amanhecer com o encerramento do culto religioso.

A Missa da Madrugada, como foi batizada pelo padre Luiz Marcolino, 36, foi uma forma encontra por ele, que é cearense que está em Manaus desde 2016, vindo da Diocese de Lins, em São Paulo, para acolher os fiéis que estavam proibidos de se aglomerar no templo, no período da pandemia de Covid-19.

Tudo começou na celebração do dia de Nossa Senhora das Graças, em 27 de novembro de 2021. Mesmo organizando os horários para as missas, o pároco viu que não haveria como atender à tanta gente nos horários tradicionais.

“Foi então que lembrei que em determinado momento, quando Nossa Senhora aparece para Santa Catarina, diz-se que elas ficaram conversando até de madrugada”, disse ele, ao citar que às 3h da tarde é a hora da misericórdia e às 3h da manhã é a hora da tentação, quando devemos implorar pela misericórdia para todos. Esse pensamento o levou a usar o horário para mais uma missa em honra à santa.

Para surpresa e encantamento, após a celebração em 2021, as pessoas começaram a pedir uma missa naquele horário e foram tantas as solicitações que acabou estabelecida para acontecer na mesma data a cada mês.

No primeiro sábado de junho (3) , a missa foi alegre e festiva como sempre deve ser por conta do horário, brinca o padre Luiz, destacando os cânticos e a grande participação dos fiéis, que raramente bocejam.

Também vêm chegando aos ouvidos dele notícias de milagres ocorridos nas vidas dos participantes ou de seus familiares.

Milagres

Para relatá-los, uma das primeiras que se apresenta é a administradora Margareth Cavalcante, 48, frequentadora desde a primeira missa.

Mesmo sendo de outra paróquia, ele e marido aceitaram o convite de participar e não se arrepende. E tem bons motivos. O marido sofreu dois Acidentes Vascular Cerebral (AVCs) transitórios e o diagnóstico médico era de que não conseguiria mais andar. Mas após vigílias e a participação dela e de familiares na missa da madrugada, hoje ele não tem sequelas físicas e participa das missas.

O casal Ademar Lincoln, 47, Dorinete Santos, a Dorinha, 44, tinha costume de rezar de madrugada e após saber da missa no horário, resolveu participar, levando os filhos e outros familiares.

Dorinha atribui aos milagres da santa a harmonia do casal, da família e alegrias como a filha ter sido aprovada para uma universidade. “São muitos relatos, em doses homeopáticas, que vêm fazendo diferença nas nossas vidas desde que começamos a vir”, conta ela.

A pesquisadora Terezinha Monteiro, 55, tem várias experiências de cura, uma das quais dela mesma da Síndrome de Guillain Barré, que faz com que o sistema imunológico do próprio corpo ataque parte do sistema nervoso, após o parto da filha caçula, quando foi acometida rubéola e em seguida dengue. “Fiquei no hospital, diziam que não sairia andando e hoje estou aqui, graças ao poder de Deus e o apoio de Nossa Senhora, que é nossa mãe”, comemora ela.

Terezinha, que trabalha no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) na área ambiental, lembra de só ter perdido duas celebrações na madrugada. “No primeiro momento, a hora da missa causava surpresa, mas com a explicação do padre, você entende que precisa vir para rezar por muitos”, explica ela.

Com tantas curas milagrosas, padre Luiz diz estar recolhendo os relatos, pois planeja fazer um documentário. Mas ele ressalta: “O que mais ouço é que as pessoas sentem mudança após a missa, com leveza na alma ao voltar para casa, mesmo dormindo pouco”, afirma padre Luiz, que destaca também a grande presença de homens nas celebrações, que reúnem pessoas de todas as idades.

Ao final da missa, há a distribuição de pães, que por serem benzidos, são considerados condutores de milagres por quem os consome.

Ao contrário de muitas celebrações neopentecostais, que estimulam as expressões verbais em alto volume, a Missa da Madrugada aumenta o som para os cânticos, cujas letras ressaltam a alegria da fé e a leveza de aceitar que no Universo existe uma força maior que todas conhecidas, chamada Deus. E para celebrá-lo, toda hora é hora.