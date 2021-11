'Megavacinação contra Covid-19' terá 30 pontos de atendimento neste sábado em Manaus

A “Megavacinação” tem foco na aplicação da segunda dose e dose de reforço, mas a primeira dose também estará disponível à população. Podem receber a primeira dose os que têm 12 anos ou mais e ainda não iniciaram o esquema vacinal. Os que podem receber a segunda dose são aqueles que atingiram ou ultrapassaram os intervalos entre doses recomendados atualmente: 21 dias para a Pfizer, 28 dias para a CoronaVac e 56 dias para a AstraZeneca. Já os aptos a receber a dose de reforço são os imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal há 28 dias e as pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há, no mínimo, cinco meses.

A abertura da “Megavacinação” será realizada simultaneamente em Manaus, Brasília (DF), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Salvador (BA), com transmissão ao vivo para todo o país pelas redes sociais do MS.

Manaus/AM - Manaus está entre as seis capitais escolhidas pelo Ministério da Saúde (MS) para realizar, a partir das 8h deste sábado (20), a campanha nacional “Megavacinação” contra a Covid-19. As equipes de saúde estarão em 30 postos montados para a aplicação, principalmente, da segunda dose e da dose de reforço, na Arena da Amazônia, que fará o atendimento das 8h às 16h para pedestres e na modalidade drive-thru. A dose de reforço será disponibilizada para pessoas a partir de 18 anos, que tenham tomado a segunda dose ou dose única da vacina há, pelo menos, cinco meses.

