Manaus terá ação para pacientes com suspeita de câncer de pele neste sábado

Manaus/AM - Ocorrerá neste sábado (2), a campanha Dezembro Laranja, organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, em todo o país, que tem o câncer de pele como tema central. As ações serão realizadas nas sedes da Fundação Hospitalar Alfredo da Matta, da Fundação de Medicina Tropical – Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) e no Ambulatório Araújo Lima, pertencente ao Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas (HUGV- UFAM), filiado à rede hospitalar Ebserh.

Os especialistas iniciarão os atendimentos a partir 9h, mas, segundo a SES, é importante chegar mais cedo, às 7h. Cada pessoa vai passar pela triagem, que é um exame clínico inicial e obrigatório. Nesse exame, o paciente será avaliado e, caso seja confirmada a suspeita de câncer de pele, ele continua o atendimento no mesmo dia. Se não for confirmada a suspeita e for detectado outro tipo de dermatose, o paciente receberá encaminhamento para voltar à unidade indicada pelos atendentes.

Entre as principais características das lesões cancerígenas da pele, estão: manchas com bordas irregulares, cores variadas, diâmetro maior que 5 milímetros, assimetria, ou seja, não têm formato regular, e que apresenta evolução com o tempo (mudança de tamanho, forma e cor).

Fatores de risco

As pessoas que têm maior risco para o desenvolvimento de câncer de pele são aquelas que já têm casos confirmados da doença entre seus familiares próximos (avós, pais, irmãos), quem já sofreu queimaduras de sol, pessoas que têm muitas sardas ou pintas no corpo, idosos acima de 65 anos e quem tem pele muito branca e se queima facilmente quando fica exposto ao sol sem proteção.

As três instituições que receberão as ações relativas ao câncer de pele, neste sábado, ficam localizadas nos seguintes endereços:

Fundação Hospitalar Alfredo da Matta fica localizada na Av. Codajás, nº 24, bairro Cachoeirinha, zona Sul, próximo à Faculdade de Medicina da UEA e da Fundação Hospital Adriano Jorge.

Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado se situa na Av. Pedro Teixeira S/N, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste, próximo à Vila Olímpica.

Ambulatório Araújo Lima, do HUGV, fica na rua Afonso Pena, nº 691, Centro, Manaus. ao lado da faculdade de Medicina da UFAM (próximo ao Cemitério São João Batista).