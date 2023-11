Manaus terá 74 pontos de vacinação contra Covid a partir de terça-feira

Manaus/AM – Vacinas contra Covid-19 serão ofertadas em 74 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), de terça (21) a sexta-feira (24), respectivamente. Os endereços estão disponíveis no link https://semsa.manaus.am.gov.br/noticia/locais-de-vacinacao-covid-19/.

Dos 74 estabelecimentos de saúde, nove funcionam em horário ampliado, das 8h às 20h ou até as 21h, para permitir que os usuários tenham a alternativa de se vacinar fora do horário comercial.

Para receber a vacina, é necessário apesentar documento oficial de identidade com foto, CPF ou Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Das 74 unidades de saúde em funcionamento esta semana, 14 são voltadas à vacinação dos bebês de seis a quatro meses de idade, e 35 direcionadas às crianças de cinco a 11 anos. “É importante salientar que os menores de 12 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis para receber o imunobiológico”, salientou Djalma.

As doses e os prazos para receber as vacinas contra a Covid-19 podem ser consultados na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), informando apenas o número do CPF.

As informações sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 estão disponíveis nas redes sociais da Semsa, (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook), que além de informar sobre os pontos de imunização, também esclarecem as dúvidas de usuários.