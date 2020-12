Manaus tem recorde de internações por covid-19 em único dia

Manaus/AM - Manaus registrou neste domingo (27), recorde de novas hospitalizações por covid-19 com o registro de 88 novas pessoas internadas.

O número de internações pela doença neste mês teve aumento de 28%, em comparação com novembro.

A última vez que Manaus teve alta no registro de internações foi no dia 12 de maio, durante o colapso no sistema de saúde e funerário da capital. Foram registradas 89 internações no dia em questão.

O Governo do Amazonas informou que a taxa de ocupação do Hospital Delphina Aziz, referência para tratamento da doença, está próxima de 100%. Foi determinado o fechamento do comércio por 15 dias para impedir avanço da doença, mas o governo recuou no último sábado (26), quando começariam as medidas, após diversas manifestações na capital amazonense.