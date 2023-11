Manaus registra 4 ocorrências provocadas pela chuva neste fim de semana

Manaus/AM - A Defesa Civil registrou quatro ocorrências desde a tarde de sábado (25) até a manhã deste domingo, (26), ocasionadas pela forte chuva em Manaus.

Desde as 12h de sábado até as 9h de hoje, foram registradas solicitações para verificação de duas ocorrências de risco de desabamento, sendo a primeira no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, e a segunda no bairro Morro da Liberdade, na zona Sul; uma de tombamento, no bairro Cidade Nova, zona Norte; e uma situação que envolve bueiro, no bairro Tarumã, zona Oeste.

De acordo com a Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA) da Sepdec, a média das chuvas nas últimas 24h, na capital, foi de 20,6 milímetros. A pluviometria, por zona, foi de: Sul (37,2 milímetros), Norte (30,2 milímetros), Centro-Sul (24 milímetros), Leste (23 milímetros), Centro-Oeste (19 milímetros) e Oeste (12,4 milímetros).

Recomendações:

- Siga sua rotina, mas fique atento;

- Acompanhe a previsão do tempo e suas atualizações;

- Mantenha-se informado por meio dos meios de comunicação e canais oficiais da prefeitura.

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).