Manaus recebe prêmio de ‘Cidade Sul-Americana do Desporto’ de 2024 na Bélgica

Manaus/AM - Pela primeira vez na história, Manaus recebeu oficialmente o prêmio de ‘Cidade Sul-Americana do Desporto’ de 2024. A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (7), no Parlamento Europeu, localizado em Bruxelas, na Bélgica. A capital do Amazonas foi a primeira cidade da região Norte do Brasil a receber a premiação em reconhecimento pela excelência no incentivo a práticas esportivas.

O título é concedido pelo comitê de avaliação da Aces Europe, com a chancela da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Além de Manaus, outras 56 cidades de países europeus, asiáticos e africanos também foram laureadas.

Durante a cerimônia, a Prefeitura de Manaus foi representada por uma comitiva formada por membros do Fundo Manaus Esporte (FME). Segundo o diretor administrativo da FME, João Paulo,a premiação é importante pois torna a cidade um atrativo para recebimento de investimentos e novas parcerias para melhoria da qualidade de vida da população por meio do esporte.

Manaus foi anunciada como ‘Cidade Sul-Americana do Desporto’ de 2024 no dia 26 de outubro, no encerramento da visita técnica do Comitê Europeu.

Com informações da assessoria.