Manaus inicia oferta de novo teste para diagnosticar tuberculose latente

Manaus/AM - Foi iniciada em Manaus a oferta do Teste Interferon Gamma Release Assay (IGRA), utilizado no rastreio da Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILTB) ou Tuberculose Latente, que ocorre quando uma pessoa foi infectada, mas não apresenta manifestação da doença ativa.

O objetivo da implantação desse novo exame é qualificar o diagnóstico e tratamento das pessoas com ILTB, que não estão doentes, mas que estão infectadas pelo Mycobacterium tuberculosis e poderão desenvolver a tuberculose em algum momento da vida. O exame é realizado a partir de coleta de amostra de sangue do paciente, que pode ser solicitado por médico ou enfermeiro da rede municipal de saúde.



As Unidades de Saúde de referência são: UBS Arthur Virgílio Filho, bairro Novo Aleixo, e policlínica Dr. José Antônio da Silva, bairro Monte das Oliveiras (zona Norte); clínica da família Dr. Antônio Reis, bairro São Lázaro (zona Sul); UBS Maria Leonor Brilhante, bairro Tancredo Neves, e policlínica Dr. Antônio Comte Telles/Laboratório Distrital Leste, bairro São José Operário (zona Leste); e UBS Ajuricaba, bairro Alvorada (zona Oeste).



A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, e ocorre quando, ao falar, espirrar e, principalmente, ao tossir, as pessoas com tuberculose ativa, ainda sem tratamento, lançam no ar partículas em forma de aerossóis que contêm bacilos, podendo transmitir a doença para outras pessoas.