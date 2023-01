Manaus inaugura Faixa Liberada na avenida das Torres

Manaus/AM - Na busca de oferecer opções para a prática esportiva à população da Zona Centro-Sul e adjacências, a Prefeitura de Manaus, lança, nesta segunda-feira (23), uma nova Faixa Liberada, na avenida Governador José Lindoso, conhecida como avenida das Torres. Programada para atender ao público nas noites de segunda-feira, a unidade na popular avenida das Torres será a terceira do projeto, que já funciona na Ponta Negra, às quartas-feiras e domingos, e no Residencial Viver Melhor, às terças-feiras. Parte da pista ficará bloqueada para uso livre dos pedestres no horário de 19h às 21h30, partindo da loja automotiva Pemaza como ponto de referência.

