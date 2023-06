Manaus ganhará Santuário da Nossa Senhora da Amazônia

Manaus/AM - Com uma área de construção de mais de 2.000 metros quadrados, o futuro Santuário Nossa Senhora da Amazônia tem um projeto arquitetônico belo e inspirado na região, sendo uma ode aos povos e elementos amazônicos no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. A diretoria administrativa da Igreja Nossa Senhora da Amazônia esteve reunida com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), para conhecer detalhes do licenciamento urbano, buscando dar entrada no projeto junto à autarquia.



A previsão é que as obras iniciem tão logo as licenças de aprovação sejam liberadas pelos órgãos competentes. “Estamos buscando orientações e instruções para o melhor licenciamento da obra, além de apresentar o projeto arquitetônico voltado e inspirado na Amazônia”, explicou o diretor administrativo do projeto do santuário, Demilço Vivian.



O projeto desenvolvido para receber o santuário prevê uma construção com térreo e mezanino, tendo como destaque a configuração arquitetônica de uma vitória-régia, compondo a simbiose entre edificação e a natureza no entorno.



Os elementos da fauna, flora e tradições indígenas foram incorporados ao projeto para transmitir harmonia, equilíbrio e espiritualidade. Na fachada, estão previstos vitrais com aves, peixes, flores e elementos da região, que vão ampliar a atmosfera mística e inspiradora no interior da igreja. Destaque ainda para o espelho d’água ao redor da fachada, para refletir a beleza do entorno natural.



A igreja

A Igreja Nossa Senhora da Amazônia foi criada em 2010 e ocupa um terreno localizado na rua Cerina Souto, loteamento Itapuranga 4 (Alphaville), a 200 metros da avenida do Turismo.

