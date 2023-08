Manaus entrega feira do bairro Glória revitalizada e moderna

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), reinaugura, às 10h, desta quinta-feira (10), as novas instalações da feira da Glória, localizada na rua Osvaldo Cruz, bairro Glória, zona Oeste, que estava totalmente sem reforma há mais de 30 anos.

A obra faz parte do pacote de reformas e as equipes de obras gerenciadas pela Semacc trabalharam na implantação de uma nova estrutura, mais ampla e moderna com novos piso e telhado, banheiro, acessibilidade, revestimento cerâmico, forro e, ainda, a identidade visual, padronizando o local no molde das outras sete feiras já entregues pela administração municipal.

A feira surgiu na década de 1970, tendo procedência em virtude dos terminais pesqueiros que escoavam os produtos na área. Já na década de 1990, a prefeitura legalizou o espaço municipalizando a área e dando permissão de uso do espaço.