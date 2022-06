Manaus é a terceira cidade com maior número de mortes violentas do país

Manaus/AM - Ao contrário da maioria das capitais do país onde houve queda do número de mortes violentas entre 2020 e 2021, Manaus está entre as seis com aumento significativo desse tipo de mortes, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta terça-feira (28)

O índice de crescimento desse índice foi de 48,9% na capital amazonense e os especialistas chamam atenção para o fato de que, das seis onde houve aumento, quatro estão no Norte, única região do país que teve aumento na violência no ano passado (9%).

Em todo o país, houve uma queda de 6% no número de mortes violentas como homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes cometidas pela polícia.

Além de Manaus, estão em alta esse tipo de violência a cidade de Macapá (31,2%), Boa Vista (9,9%), Porto Velho (8,6%), Teresina (9,5%) e Salvador (3,4%).

Alguns fatores, já apontados pelo Monitor da Violência em fevereiro, estão trás dos altos índices da Região Norte, que são a associação do narcotráfico com crimes ambientais, como grilagem, garimpo ilegal e desmatamento. Além disso, falta de integração das autoridades estaduais e federais no combate aos crimes na Amazônia Legal.

Há também disputas de territórios entre facções criminosas, intensificação de confrontos entre grupos criminosos tem causado o aumento dos casos de violência na região amazônica.