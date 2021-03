Manaus atinge 10% da população vacinada contra Covid-19

Manaus/AM - Cerca de 10% da população de Manaus já foi vacinada contra a Covid-19, desde que a campanha de imunização iniciou, em janeiro deste ano.

De acordo com dados do 'Vacinômetro', já haviam sido aplicadas 224.984 primeiras doses das vacinas CoronaVac/Butantan e AstraZeneca/Oxford, até a manhã desta segunda-feira (22). Além disso, para o grupo dos trabalhadores de saúde e dos idosos de 70 anos ou mais, o município superou a meta de vacinar 90% das pessoas, conforme estipulado pelo Ministério da Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) encerrou a vacinação dos trabalhadores de saúde, na sexta-feira (19), após imunizar 62.983 profissionais, o equivalente a 99,5% do total desse grupo (63.317), que tinha como meta imunizar 56.985 trabalhadores. Do primeiro grupo de idosos a começar a receber a vacina, os de 80 anos e mais, 19.152 já receberam a primeira dose, número que representa 94,5% do total estimado de 20.259 idosos nessa faixa etária. O grupo seguinte, de 75 a 79 anos, alcançou a meta de 90% nesta segunda-feira (22), tendo vacinado 16.787 idosos, dos 18.637 totais do grupo. Na sequência do início da campanha, o grupo de 70 a 74 anos já conta com 90,7% dos 31.087 desta faixa etária, vacinados com a primeira dose.

Ainda não atingiram a meta, o grupo de 65 a 69 anos, com 89,3% dos 47.564 vacinados, e o de 60 a 64, com 80,3% do total de 67.694 imunizados até o momento.