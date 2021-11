Manaus abre vagas para curso informal de cuidador de idosos frágeis

Manaus/AM - O Distrito de Saúde Oeste da Prefeitura de Manaus está com inscrições abertas até o próximo dia (18) para o Curso Informal de Cuidador de Idosos Frágeis. O público-alvo são familiares e demais pessoas que cuidam de idosos, principalmente os que tenham doenças crônico-degenerativas e que estejam acamados ou em risco de fragilidade e dependência. O curso, com 30 vagas disponíveis, tem caráter de capacitação, com 20 horas de duração, sendo gratuito.

As inscrições podem ser feitas pelos números (92) 99381-9485 e 98182-2138, por mensagem de Whatsapp, no horário de 8h as 12h. A inscrição só será confirmada após a apresentação do cartão de vacinação com o registro de duas doses da vacina contra a Covid-19 ou dose única.

As aulas serão na modalidade presencial e realizadas no período de 22 a 26/11, das 8h às 12h, na Igreja Batista Boas Novas, localizada na rua Ovídio Monteiro, nº 349, Alvorada 2.

Os conteúdos serão ministrados por médico, enfermeiro, assistente social, nutricionista, cirurgião dentista, psicólogo e fisioterapeuta, com experiência na área do envelhecimento.

Entre os assuntos abordados, estão a prevenção de quedas; vacinas; alimentação e nutrição; atividades físicas para o envelhecimento; identificação de quadros demenciais como Alzheimer e Parkinson; autonomia e dependência; Política Nacional da Pessoa Idosa; benefícios da Previdência Social; e cuidados com o cuidador, entre outros temas ligados ao processo de envelhecimento.