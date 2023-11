Mais de R$ 77 milhões são investidos em pavimentação de ramal na BR-174

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) avançou com as obras de ampliação e pavimentação do ramal da Cooperativa, localizado no KM-14 do ramal do Pau Rosa, com acesso pelo KM-21 da BR-174, na zona rural de Manaus.

Com investimento de R$ 77,3 milhões, a obra alcançou 13% de avanço físico e a geração de 1.075 empregos diretos e indiretos. A obra contempla serviços de terraplenagem, drenagem superficial e profunda, pavimentação e sinalização, ao longo dos 33,43 quilômetros de extensão do ramal.

Nesta etapa, os trabalhos estão concentrados nos primeiros 20 quilômetros do ramal, com a realização de serviços de topografia, corte e aterro, escavação e regularização de subleito, compactação para alargamento da caixa viária e drenagem profunda.

Com a obra, a pista do ramal passará a ter sete metros de largura, com acostamento de um metro para cada lado e pavimento com espessura de cinco centímetros em concreto asfáltico.

Desenvolvimento

O ramal da Cooperativa é de grande importância econômica para seus moradores e para a capital. Além dos produtores rurais que residem ao longo de sua extensão, ele possui outros 22 sub-ramais, totalizando 450 famílias. A parte final do ramal está localizada no rio Tarumã, na comunidade de Nossa Senhora de Fátima.

A principal atividade econômica dos moradores locais consiste na agricultura e na criação de galinhas poedeiras e de corte, em granjas situadas ao longo do ramal.