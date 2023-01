Joaquim Melo, criador da Banca do Largo, morre aos 64 anos em Manaus

Manaus/AM - Joaquim Melo morreu aos 64 anos, neste domingo (01), vítima de complicações cardíacas, após sofrer um infarto. Ele foi o criador da Banca do Largo, local que abriga a mais completa coleção de livros sobre a Amazônia; e que faz parte da história do Largo de São Sebastião e de Manaus.

Joaquim comandou 16 edições do Tacacá na Bossa, projeto que movimenta a cena cultural, com shows de artistas locais nas noites de quartas-feiras, no Largo de São Sebastião.

O Governo do Amazonas lamentou a perda e afirmou que "se solidariza com a família e amigos. E agradece a imensa contribuição que Joaquim Melo, com seu amor pelos livros e pelo Amazonas, deu para a cultura e história do Estado".