Jiboia é encontrada dentro de carro em Manaus

Denúncias A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

A ocorrência registrada em Manaus, se deu por volta de 17h, quando policiais do CPAmb realizaram a captura de uma jiboia, na rua Miguel Pereira. O ofidio estava dentro de um veículo, por baixo do step. No relato policisl, consta que o animal por está aparentemente saudável, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural, em uma área verde do parque Sumaúma.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.