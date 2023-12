Internet gratuita é disponibilizada no mercado Adolpho Lisboa em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) implantou, nesta sexta-feira (1º), o sistema de wi-fi no mercado municipal Adolpho Lisboa, localizado na rua dos Barés, centro da capital. A ação faz parte do pacote de melhorias que oferece internet grátis nas feiras e mercados municipais facilitando, viabilizando e modernizando o comércio dentro dos espaços.

O mercado abriga 175 permissionários distribuídos em quatro pavilhões de carne, peixe, hortifruti e o pavilhão central, onde estão concentradas as vendas de pescado, artesanato regional, frutas e verduras.

Com 140 anos de história, o mercado foi inaugurado em 15 de julho de 1883, sendo um dos mais importantes pontos turísticos do Estado com espaços de comercialização de produtos e alimentos típicos da Amazônia, em função da variedade de espécies de peixes de água doce, artesanatos, frutas, legumes e especiarias, atraindo clientes e turistas nacionais e internacionais.

A internet gratuita é oferecida em todos os espaços revitalizados desde 2022, como no mercado municipal Doutor Jorge de Moraes, bairro Educandos; feira municipal do Quarentão, no bairro Compensa; feira municipal do Parque 10; feira municipal do São Francisco, bairro Cachoeirinha; mercado municipal Carneiro da Mota, Morro da Liberdade; feira municipal Polivalente, no Japiinlandia; feira municipal da Glória; feira municipal do Japiim; feira municipal do bairro da Paz; e feira municipal do Porto da Ceasa, na Vila Buriti. Até o fim da gestão em 2024, todos os espaços, administrados pela Semacc, que estão em reforma, terão internet gratuita.