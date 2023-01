Incêndio em loja do Shopping Leste causa desespero e nuvem de fumaça em Manaus; vídeo

Manaus/AM - Um princípio de incêndio causou desespero, neste sábado (21), no Shopping Leste, na Avenida Grande Circular, em Manaus.

Princípio de incêndio causa pânico em shopping de Manaus pic.twitter.com/srX1U7qn16 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 21, 2023

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), funcionários do local estavam se preparando para abrir o shopping quando o fogo iniciou. Um dos trabalhadores relatou que o incêndio teria iniciado na lâmpada de uma loja que tem acesso para a rua.

Ainda segundo os bombeiros, o foco do princípio foi no depósito de sapatos da loja Santini. Durante os trabalhos para controlar as chamas, o local ficou repleto de fumaça e o shopping foi esvaziado.

Até o momento não há confirmação de pessoas feridas.